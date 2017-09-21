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Ormanlarımız Mst Mini Ekskavatörlerle Ağaçlandırılacak

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Ormanlarımız Mst Mini Ekskavatörlerle Ağaçlandırılacak
Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanmak üzere makine parkını MST marka M55 model 15 adet yerli üretimmini ekskavatör ile güçlendirdi.

Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanmak üzere makine parkını MST marka M55 model 15 adet yerli üretimmini ekskavatör ile güçlendirdi.

Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınan iş makinaları kurum yetkililerinin katılımıyla fabrika ziyaretinin ardından kontrol edildi. Kontrole İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Ferit Torunoğlu başkanlığındaki uzman heyet katıldı.Kontrolde MST İş ve Tarım Makinalarınıtemsilen Fabrika Direktörü Suat Canoğulları ve Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral yer aldı. Torunoğlu, Orman ve Su işleri BakanıVeysel Eroğlu ve Orman Genel Müdürlüğünün hassasiyetleri doğrultusunda alacakları tüm iş makinalarınınyerli üretim olması konusunda özen ve hassasiyet gösterdiklerini, bu tercihle hem kurumun hem de Türkiye'nin kazandığını söyledi.

MST hakkına

MST İş ve Tarım Makinaları; tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları, bilişim, finans, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu. Gaziantep'teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik forklift ve ekskavatörlerle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayiine önemli değer katmaktadır. Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.

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