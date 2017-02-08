Ormanlık Alanda Bomba Yapımında Kullanılan Malzemeler Bulundu

Sultangazi kent ormanında bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Sultangazi kent ormanında bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda yapılan kazılarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, ateşleme fünyesi, şarjör, kısa ve uzun namlulu silahlarla kullanılan fişekler ele geçirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.