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Ormanlık Alanda Mahsur Kalan Öğrencileri İtfaiye Kurtardı

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Ormanlık Alanda Mahsur Kalan Öğrencileri İtfaiye Kurtardı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan iki lise öğrencisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan iki lise öğrencisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Süleymanlar Mahallesi Açık Hava Çıkmazı Sokak Eski Devlet Hastanesi binası mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lise öğrencileri Turgut Yiğit E. ile Hüseyin Y. ormanlık alanda gezmeye çıktı. Bir süre sonra yollarını kaybeden liseli öğrenciler ormandan çıkamayınca Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Cep telefonlarından öğrencilerin bulunduğu mevkiyi tespit eden itfaiye ekipleri kısa sürede kendilerine ulaştı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan merdivenle indirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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