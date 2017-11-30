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Ormanlık Alanda Terk Edilmiş Halde Traktör Bulundu

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Ormanlık Alanda Terk Edilmiş Halde Traktör Bulundu
Kastamonu'nun Bürme köyünde çıkan yangınla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yangın mahalline yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ormanlık...

Kastamonu'nun Bürme köyünde çıkan yangınla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yangın mahalline yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda terk edilmiş halde traktör bulundu.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme köyünde Çarşamba sabahına doğru çıkan yangın sonrasında Fazıl Çataloğlu ile aynı evde ikamet eden 4 kişinin aranmasına devam ediliyor. Yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik aileden şu ana kadar yapılan aramalar sonucunda enkazın altında sadece bir tane ceset bulunabildi. AFAD, jandarma, itfaiye, olay yeri inceleme ve 112 Acil Servis ekiplerinin müşterek yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, yangının çıktığı evin yaklaşık 100 metre uzaklığında bulunan diğer eve geçildi. Arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, yangın mahalline yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Elmayakası köyü yolu üzerinde ormanlık alana doğru ilerleyen patika yoldan yaklaşık 50 metre içeride terk edilmiş halde traktör bulundu. Arkasında römorku da bulunan traktörün etrafına güvenlik şeridi çekildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından terk edilmiş halde bulunan traktörde Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. İlk incelemede kayıp ailenin izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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