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Ormek Eğitmenlerine Finansal Okuryazarlık Eğitimi

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Ormek Eğitmenlerine Finansal Okuryazarlık Eğitimi
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) eğitmenlerine Türkiye'nin finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve hane halkının...

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) eğitmenlerine Türkiye'nin finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve hane halkının ev ekonomisini bilinçli bir şekilde yönetmesini sağlamak adına eğitim semineri verildi. Kursa katılan eğitmenler, öğrendiklerini kursiyerlerine aktaracak.

"Ekonomi Ailede Başlar" sloganıyla Türkiye genelinde bireylerin finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek ve tasarruf alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından 2012 yılından bu yana herkese açık ve ücretsiz olarak verilen Aile Akademisi Eğitimleri, Ordu'da ORMEK eğitmenleriyle buluştu.

"Aile Akademisi Eğitimleri" ile kadınlardan emeklilere, gençlerden çocuklara kadar yaklaşık 200 bin kişiye ulaşılırken, ailelerin finansal konularda bilgi sahibi olması ve geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda 24 Şubat 2017 tarihinde finansal okuryazarlığın yükseltilmesi amacıyla ücretsiz olarak TEB Ordu Şube Müdürü İzzet Gülaçtı tarafından ORMEK eğitmenlerine "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" programı anlatıldı. Altınordu ilçesi ORMEK şubesinde gerçekleştirilen programa Altınordu, Fatsa ve Ünye ORMEK'te görev yapan 20 eğitmen katıldı.

Bilinçli tüketicilik, borç yönetimi, tasarruf yöntemleri, nasıl birikim yapılacağı ve bankacılık ürünlerinin nasıl kullanılması gerektiği konularında bilgilerin verildiği program, sertifika töreniyle sona erdi.

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