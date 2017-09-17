ÖRNEK KÖY: ÜYÜK

Çorum'da, merkeze bağlı Üyük Köyü'nde alınan karar Türkiye'ye örnek olacak cinsten.

Düğünlerde silah atılmasının önüne geçmek isteyen köylüler, kendi aralarında buna bir yasak getirdiler ve mermiye verilen paraların düğün sahibine takılmasına karar verdiler

Çorum'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 200 haneli, yaklaşık bin nüfusu bulunan Üyük Köyün'de, düğünlerde silahla havaya ateş açılmasına engel olmak isteyen muhtarlık, 1,5 yıl önce köylülerle ortak karar alarak köyün giriş ve çıkışlarına afişler astırdı, kararı da köyün karar defterine işledi. Köylüler kararı desteklerken, düğün sahipleri davetiyelerine "düğünde silahla havaya ateş açılmaması" notunu özellikle yazdırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Köy Muhtarı Ali Yalvaç, "1,5 yıl önce aldığımız karardan sonra köyde 25 düğün yapıldı. Hiçbirinde silahla havaya ateş açılmadı. Daha önce yapılan düğünlerde "acaba kaza olacak mı" diye tedirgin geçiriyorduk. Şimdi ise düğünlerin huzur içinde ve şenlik havasında geçiyor. Dışarıda yaşayan köylülerimiz silah atışlarından dolayı düğüne gelmekte tereddüt ediyorlar. Ya da çocuklarını getirmiyorlardı. Başka yerlerde bu tür haberler gördüğümüzde 'İyi ki yasaklamışız' diyoruz." dedi.

"PARAYI DÜĞÜN SAHİBİNE VERİN"

İnsanların düğünlerde silahla havaya ateş açarak boş yere mermi harcayıp israf ettiklerine da dikkati çeken Yalvaç, şöyle devam etti: "Bize göre düğün demek, yardımlaşmak demek. İnsanlar düğüne geldiklerinde düğün evine katkı olsun diye zarf içinde para veriyorlar. Kimisi düğüne geliyor, zarfa 20 lira koyuyor ama 200 liralık mermi harcıyor. Bu hem tehlikeli hem de israf. Şimdi, insanların düğünde atmak için mermiye harcadıkları parayı düğün sahibine yardım olarak vermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Düğün sahibinin bir ihtiyacını giderseler, çok daha hayırlı olur. Artık benim köyümde silah atılmayacak. Jandarma da bize sonuna kadar destek veriyor.