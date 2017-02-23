Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos uyarısı yaptı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden başta soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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