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Orta Karadeniz’de Kuvvetli Lodos Uyarısı

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Orta Karadeniz’de Kuvvetli Lodos Uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'de...

Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos uyarısı yaptı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden başta soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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