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Ortaca Ak Parti’de Hakan Fevzi İlhan Dönemi

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Ortaca Ak Parti’de Hakan Fevzi İlhan Dönemi
Ortaca Ak Parti 6. Olağan Kongresinde Hakan Fevzi İlhan, ilçe başkanlığına seçildi.

Ortaca Ak Parti 6. Olağan Kongresinde Hakan Fevzi İlhan, ilçe başkanlığına seçildi.

Ortaca Ak Parti 6'ncı Olağan İlçe Kongresi, Bahçelievler Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Kongreye Ak Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer, Nihat Öztürk, Ak Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Ak Parti MKYK üyesi Bülent Karakuş, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, çevre ilçelerin İlçe Başkanları, STK temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede verilen önerge üzerine Divan Başkanlığına İl Teşkilat Başkanı Şadi Pirci seçildi ve divan oluştu. Divanın oluşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporu ve hesap raporları okunarak oylama ile kabul edildi. Kongrede kullanılan 206 oyun tamamını alan Hakan Fevzi İlhan ilçe başkanı seçildi.

Kongrede, Milletvekilleri Nihat Öztürk, Hasan Özyer ile il başkanı Kadem Mete ve mevcut ilçe başkanı Yavuz Kırmızı konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilçe başkanı seçilen Hakan Fevzi İlhan, yönetim kurulu üyelerini kürsüye çağırdı.

İlhan, "hepiniz kongremize hoş geldiniz. Bu bir bayrak yarışı partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Allah utandırmasın. Başkanımız Yavuz Kırmızı'ya da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Ahmet Ayhan, Ahmet Orhan, Ali Deveci, Ali Tufan, Alper Yalılı, Bayram Çengel, Erol Güzel, İsmail Kuru, Mahmut Tunçer, Mehmet Şahin, Mustafa Özbek, Nurgül Tosun, Sevil Kargılı, Yunus Erpek.

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