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Ortaca Belediyesinden Spor Salonuna Destek

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Ortaca Belediyesinden Spor Salonuna Destek
Resmi tören ve seremonilerde zeminin korunmasını sağlamak amacıyla Ortaca Spor Salonuna, Bin metre kare halı yardımında bulunuldu.

Ortaca Belediyesi, Ortaca Spor Salonuna halı yardımında bulundu.

Resmi tören ve seremonilerde zeminin korunmasını sağlamak amacıyla Ortaca Spor Salonuna, Bin metre kare halı yardımında bulunuldu.

Halılar, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yetkililerine, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in de katılımı ile teslim edildi.

Başkan Karaçelik, "Umarım, çeşitli etkinliklerin spor salonunda yapılması sağlanacak. Spor salonu çok işlevli sadece spor değil, sosyal etkinliklere de zemin sağlayacak bir hale gelmiş olacak. Bu anlamda Belediye olarak yardımı çokta severek ve isteyerek yapmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Ortaca İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Sözgen ise, "Hava muhalefeti olduğu durumlarda, resmi tören ve bayramlarda, seremoniyi gerektiren organizasyonlarda zeminimizi korumak durumundayız. Bununla ilgili tedbir amaçlı böyle bir talebimiz oldu belediyemizden, sağ olsunlar. Başkanımızda, Bin metre kare salonumuzu tamamen kaplayacak şekilde bu tür organizasyonlarda kullanılmak amaçlı halıfleksi bize temin ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ortaca Belediyesinden Spor Salonuna Destek

Ortaca Belediyesinden Spor Salonuna Destek

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