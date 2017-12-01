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Ortaca Chp’de Sertkaya Güven Tazeledi

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Ortaca Chp’de Sertkaya Güven Tazeledi
Ortaca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağan Kongresinde mevcut başkan Mehmet Sertkaya güven tazeledi.

Ortaca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağan Kongresinde mevcut başkan Mehmet Sertkaya güven tazeledi.

Ortaca CHP olağan kongresi Bahçelievler Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Kongreye; CHP Muğla Milletvekilleri Av. Akın Üstündağ, Prof. Dr. Nurettin Demir, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP İl Başkanı Mürsel Alban, Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, Menteşe İlçe Başkanı Erkan Aydın, Yatağan İlçe Başkanı Kemal Özler, Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, CHP eski milletvekilleri Sami Gökmen, Dr. Ali Arslan, Cumhur Yaka, Fevzi Topuz, önceki dönem Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay, STK temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede verilen önerge üzerine Divan Başkanlığına CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir seçildi ve divan oluştu. Divanın oluşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporu ve hesap raporları okunarak oylama ile kabul edildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, yönetim kurulu üyelerini tek tek kürsüye çağırarak verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sertkaya; "Her zaman yanımızda olan ve bizlerden desteğini esirgemeyen Değerli Milletvekillerime, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e, Ortaca Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik'e, İl Başkanımız Mürsel Alban'a, kendilerine ayırmam gereken zamanı parti çalışmalarına ayırmamda sakınca görmeyen sevgili eşim ve kızım başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerimin eşlerine ve değerli evlatlarına sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kongrede oy kullanan 104 delegenin tamamının oyunu alan Sertkaya, yeniden ilçe başkanı seçildi.

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