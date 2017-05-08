  • BIST 93.833
  • Altın 141,365
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 17 °C

Ortaca Festivali Kortej Yürüyüşü Yapıldı

» »
Ortaca Festivali Kortej Yürüyüşü Yapıldı
Ortaca Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm festivali kortej yürüyüşü yapıldı.

Ortaca Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm festivali kortej yürüyüşü yapıldı.

Belediye binası önünde davul, zurna ve bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü festival alanında son buldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD) ve Ortaca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Ortaca'nın son 30 yılda gösterdiği gelişimin geleceğe umutla bakılmasını sağladığını dile getiren Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Ortaca sadece Muğla'nın değil. Ege'nin ve Türkiye'nin yıldızı olarak hak ettiği yeri alacaktır. Bu yolda atılan adımları takdir ediyorum ve bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin amacına ulaştığına inandığını ve uzun yıllar devam edeceğini düşündüğünü aktaran Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise şunları kaydetti; "Yöremizin tarımsal ve turistik değerlerini öne çıkarmak. Çevre değerlerine ve çevre konularına dikkat çekmek için başlattığımız festivalin 22'ncisini kutluyoruz. Stant kurarak destek veren esnafımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kortej yürüyüşüne, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Hava Meydan Komutan Vekili Yarbay Savaş Cenik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından korteje katılanlar stantları gezdi.

Ortaca Festivali Kortej Yürüyüşü Yapıldı

Ortaca Festivali Kortej Yürüyüşü Yapıldı

Ortaca Festivali Kortej Yürüyüşü Yapıldı

Ortaca Festivali Kortej Yürüyüşü Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Laçin’de Ab Projeleri Meyve Vermeye Başladı08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:03
  • Osmancık’ta Hıdrellez Coşkusu08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:03
  • Vali Mehmet Aktaş’tan Engelliler Haftası Mesajı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:58
  • Gençlerin Futsal Heyecanı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:58
  • Spor Toto 2. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:53
  • “Kariyer Ve İstihdam” Konferansı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:53
  • Yeni Malatyaspor, U 21 Liginde Adana Demirspor’u Son Dakika Golüyle Yendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:48
  • Özel Sanko Okulları Resim Yarışmasında Başarıya Doymadı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:48
  • Almanya’daki Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri İzmir’de08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:38
  • Jandarma Halkın Huzuru İçin Görev Başında08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti