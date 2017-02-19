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Ortaca Folklor Derneğinden Birlik Ve Beraberlik Gecesi

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Ortaca Folklor Derneğinden Birlik Ve Beraberlik Gecesi
Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD), tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik ve beraberlik yemeği Ortaca'da yapıldı.

Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD), tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik ve beraberlik yemeği Ortaca'da yapıldı. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Ortaca CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya'nın da katıldığı gecede dernek üyeleri ve davetliler, müzik eşliğinde eğlendiler.

OFAD'ın ilk çocuk ekibi gecede folklor gösterisi sunarken, dernek bünyesinde eğitim alan 27 öğrenciye başarı belgeleri OFAD Başkanı Bayram Avcı tarafından verildi. Gecede belge alan öğrenciler, başarılarını Kerimoğlu Zeybeği oynayarak kutladı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, OFAD'ı yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kutlayarak, kültüre ve sosyal etkinliğe desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Başkan Karaçelik, "Geleceğimiz gençlerimizi her konuda, insanları dil, din, ırk ayırmadan seven, barış içinde dünya insanı olarak yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Bayram Avcı ise, "Bir takım kesintilere rağmen 27 tane eğitim alan oyuncumuz var. Bu senenin geçen yıllardan bir farkı var. Belediye başkanımız ile kadınlara ve çocuklara eğitim verme konusunda görüşmemiz olmuştu. Bu sene 7 tane pırıl pırıl öğrencimize dernek bünyesinde eğitim verdik." dedi.

Gecede, OFAD'a katkılarından dolayı Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin'e dernek başkanı Bayram Avcı tarafından hediyeler verildi.

Ortaca Folklor Derneğinden Birlik Ve Beraberlik Gecesi

Ortaca Folklor Derneğinden Birlik Ve Beraberlik Gecesi

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