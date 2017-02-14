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Ortaca Kemal Şahin Bulvarı Trafiğe Açıldı

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Ortaca Kemal Şahin Bulvarı Trafiğe Açıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve modern yollarda seyahat edebilmeleri için il genelinde çalışmalarına aralıksız...

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve modern yollarda seyahat edebilmeleri için il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 9900 metrelik Ortaca Kemal Şahin Bulvarı'ndaki çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, yetki ve sorumluluk alanında bulunan önemli turizm merkezlerimizden olan Ortaca'da karayolu bağlantısından başlayarak Sarıgermeye bağlayan Kemal Şahin Bulvarında 9900 metre uzunluğundaki güzergâh üzerinde sıcak asfalt çalışmalarını ve mevcut yol üzerinde bulunan eski ve bakımsız büzler değiştirilerek yerine 54 adet yeni büz yerleştirilerek drenaj çalışmalarını tamamladı. Zayıf zemin üzerindeki yol tabanında taş dolgu yapılarak zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için titizlikle yürütülen çalışmalar sonrasında yol trafiğe açıldı.

Muğla'ya yakışır modern ve güvenli yollar için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Ekiplerimiz il genelinde yol bakım, onarım, yol genişletme ve asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye, hak ettikleri kamusal alanlardaki hizmetlere kavuşmaları için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Ortaca Kemal Şahin Bulvarı Trafiğe Açıldı

Ortaca Kemal Şahin Bulvarı Trafiğe Açıldı

Ortaca Kemal Şahin Bulvarı Trafiğe Açıldı

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