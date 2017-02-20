  • BIST 88.813
  • Altın 144,373
  • Dolar 3,6315
  • Euro 3,8570
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Ortaca Ülkü Ocaklarından Şehitleri Anma Gecesi

» »
Ortaca Ülkü Ocaklarından Şehitleri Anma Gecesi
Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitleri anma" gecesi düzenlendi.

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitleri anma" gecesi düzenlendi.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi Salonunda gerçekleştirilen geceye, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın yanı sıra Şehit polis memuru Sefa Altınsoy'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin ruhuna Yasin-i Şerif okunmasının ardından Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Şehit Sefa Altınsoy'un belgeseli sunuldu.

Şehit ve Vatan temalı şiirlerin okunmasının ardından saz ve gitar eşliğinde kahramanlık türküleri söylendi.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Bu toprak, bu bayrak, bu ezan için görevlerini yapan şehitlerimiz sayesinde Türkiye'yi bölmek isteyenler amaçlarına ulaşamadılar. Bir olarak diri olarak devletimize ve milletimize sahip çıkmak için bize ne zaman görev düşerse orada olacağız. Bugüne kadar şehit olan abilerimiz, kardeşlerimiz gibi hepimiz hazır olacağız ve Allah'ın izni ile hiç kimsenin Türk Milletini, Türk Devletini hedef almasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin sınırlarımız tartışmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin bayrağımızı tartışmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin ezanımızı tartışmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kaan Çakır ise, Şehitliğin Müslüman Türk Milletinin inancındaki en yüksek mertebe olduğunu vurgulayarak; "Onlara duyduğumuz özlem ve vefamızı onları unutturmamaya ant içenler olarak yaşıyor ve yaşatacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını varlığımız ve yüreğimiz ile sahiplenmek hepimizin sorumluluğudur. Acının en büyüğünü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, öğrenci görünümlü alçaklar tarafından kahpece şehit edilmesi ile yaşadık. Elbette zafer inananların olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından, şehitler adına düzenlenen halı saha turnuvasında şampiyon olan takıma takdir belgeleri verildi.

Ortaca Ülkü Ocaklarından Şehitleri Anma Gecesi

Ortaca Ülkü Ocaklarından Şehitleri Anma Gecesi

Ortaca Ülkü Ocaklarından Şehitleri Anma Gecesi

Ortaca Ülkü Ocaklarından Şehitleri Anma Gecesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yeni Milasspor Şampiyonluğa Koşuyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Beldeevleri Kadınlar Korosu Sahne Aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Bitlis Belediyesinden Gitar, Tiyatro Ve Bağlama Kursu20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • İyi Dersler Şoför Amca Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Mezitli Belediyesi, Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • ’İçiciyim’ Dedi, 8 Yıl Hapis Cezası Aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti