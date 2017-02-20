Ortaca Ülkü Ocaklarından Şehitleri Anma Gecesi

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitleri anma" gecesi düzenlendi.

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitleri anma" gecesi düzenlendi.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi Salonunda gerçekleştirilen geceye, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın yanı sıra Şehit polis memuru Sefa Altınsoy'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin ruhuna Yasin-i Şerif okunmasının ardından Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Şehit Sefa Altınsoy'un belgeseli sunuldu.

Şehit ve Vatan temalı şiirlerin okunmasının ardından saz ve gitar eşliğinde kahramanlık türküleri söylendi.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Bu toprak, bu bayrak, bu ezan için görevlerini yapan şehitlerimiz sayesinde Türkiye'yi bölmek isteyenler amaçlarına ulaşamadılar. Bir olarak diri olarak devletimize ve milletimize sahip çıkmak için bize ne zaman görev düşerse orada olacağız. Bugüne kadar şehit olan abilerimiz, kardeşlerimiz gibi hepimiz hazır olacağız ve Allah'ın izni ile hiç kimsenin Türk Milletini, Türk Devletini hedef almasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin sınırlarımız tartışmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin bayrağımızı tartışmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin ezanımızı tartışmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kaan Çakır ise, Şehitliğin Müslüman Türk Milletinin inancındaki en yüksek mertebe olduğunu vurgulayarak; "Onlara duyduğumuz özlem ve vefamızı onları unutturmamaya ant içenler olarak yaşıyor ve yaşatacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını varlığımız ve yüreğimiz ile sahiplenmek hepimizin sorumluluğudur. Acının en büyüğünü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, öğrenci görünümlü alçaklar tarafından kahpece şehit edilmesi ile yaşadık. Elbette zafer inananların olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından, şehitler adına düzenlenen halı saha turnuvasında şampiyon olan takıma takdir belgeleri verildi.