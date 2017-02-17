  • BIST 88.653
  • Altın 145,709
  • Dolar 3,6508
  • Euro 3,8935
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Ortaca Ve Dalaman’da Referandum Çalışmaları Hız Kazandı

» »
Ortaca Ve Dalaman’da Referandum Çalışmaları Hız Kazandı
16 Nisan'da yapılacak olan Referandum öncesi Muğla'nın Ortaca ve Dalaman İlçelerinde çalışmalar başladı.

16 Nisan'da yapılacak olan Referandum öncesi Muğla'nın Ortaca ve Dalaman İlçelerinde çalışmalar başladı.

Ak Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi hazırladıkları referandum kitapçıkları ile referandum kampanyalarını yürütüyor. Hazırlanan "Kararımız Evet" kitapçıkları ile Ak Parti Dalaman ve Ortaca ilçe teşkilatları, vatandaşa anayasa değişikliği hakkında bilgi veriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca ve Dalaman ilçe teşkilatları da referandum kampanyası kapsamında hazırlanan "Neden Hayır" ve "30 soru, 30 cevap'ta Anayasa değişikliği ne getiriyor" kitapçıkları ile çalışmalarına devam ediyor.

Ak Parti Dalaman İlçe başkanı Muhammet Karakuş, referandum tarihinin açıklanmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi.

Karakuş, "Yapacağımız çalışmalarda vatandaşa doğru olanı anlatacağız. Yalan yanlış bilgilerle bir yere varılmaz. Hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye başladık. Sistemle ilgili bilgileri tabana iyi anlatırsak "Evet" konusunda sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor" dedi.

-"30 soru, 30 cevap'ta Anayasa değişikliği ne getiriyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, referandum gününe kadar ev ev dolaşarak anayasa değişikliğinin ne getirdiğini anlatacakları ifade etti.

Sertkaya, "21. Yüzyılda demokrasilerde sadece oy vermenin dışında katılımcılığın geliştirilmeye çalışıldığı bir ortamda, Türkiye'de maalesef Ortadoğu ülkelerinde uygulanan başkanlık sistemine doğru gidiliyor. Bu 93 yıllık demokrasi geleneği olan bir ülke için teklif bile edilmemesi gereken bir durum. Ama maalesef gündemimize oturdu. Bizler CHP ilçe örgütü olarak sadece kendi problemimiz olarak almıyoruz bunu. Biz de bu ülkenin vatandaşı olarak üstümüze düşen görevi layığıyla yapmaya çalışıyoruz ve seferberlik haline getireceğiz. Ortaca'da mahalle mahalle, ev ev dolaşarak "Hayır'ı örgütlemek zorundayız. Türk insanına, Atatürk ülkesine yakışan bir sonuç almak zorundayız. Bu çerçevede genel merkezimiz tarafından hazırlanan "30 soru, 30 cevap'ta Anayasa değişikliği ne getiriyor" kitapçığı ile birlikte referandum gününe kadar haykıracağız. Çalışmalara başladık" diye konuştu.

Ortaca Ve Dalaman’da Referandum Çalışmaları Hız Kazandı

Ortaca Ve Dalaman’da Referandum Çalışmaları Hız Kazandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saraybosna Belediye Başkanı Skaka’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Kadınlardan İç Isıtan Proje17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Elektrik Direği Faciayı Önledi17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Chp’li Usluer’den Ak Parti’ye Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Devlet Korumasındaki Çocuklar Buz Hokey Eğitimi Alacak17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Tabip Odasından ’Referandum’ Açıklaması17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Esogü Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı Törenle Emekliliğe Uğurladı17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Kaymakam Kurtbeyoğlu, Halk Toplantısına Yenidoğan’da Devam Etti17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Ortaca Ve Dalaman’da Referandum Çalışmaları Hız Kazandı17 Şubat 2017 Cuma 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti