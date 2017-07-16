Ortaca’da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Ortaca ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Ortaca ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Tören alanında bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk Bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşe, Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Güp, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından tekrar tören alanında toplanılması ile saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Programda, 15 Temmuz şehit, gazi ve yakınları için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. 15 Temmuz şehitleri belgeseli gösterimi yapıldı.

15 Temmuz ile ilgili ilçede yapılan yarışmalarda derece alan öğrencilere, protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

Programda konuşan Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan; "Şehit ve Gazilerimizi anmak için bu güzel günü bir arada paylaştık. Anadolu kapılarının açıldığı Malazgirt destanını, Fatih'in İstanbul'u fethettiği ve çağları değiştirdiği destanı, Çanakkale destanını, Kurtuluş savaşı destanını ve hain darbe girişimine geçit vermeyen 15 Temmuz destanını hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.