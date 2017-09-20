Ortaca’da 32 Kaçak Göçmen İle 2 Organizatör Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 32 kaçak ve 2 organizatör Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat sonucu tekneyle Yunanistan'a geçiş yapmaya çalışıldığı öğrenildi.
Ekipler, sabaha karşı yaptıkları operasyonda 26'sı Suriye, 6'sı Filistin uyruklu 32 göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 2 Ukrayna uyruklu şahsı İztuzu açıklarında yakaladı.
Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı'na getiren kaçakların gerekli işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği, Organizatörlerin ise savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
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