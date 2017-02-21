Ortaca’da “Herkes İçin Kütüphane” Projesi

Ortaca Belediyesi Kültür Park Kütüphanesini kullananların çalışma olanaklarını daha iyi hale getirmek ve vatandaşların internete ulaşımlarını sağlamak...

Ortaca Belediyesi Kültür Park Kütüphanesini kullananların çalışma olanaklarını daha iyi hale getirmek ve vatandaşların internete ulaşımlarını sağlamak amacıyla "Herkes İçin Kütüphane Projesi" kapsamında 17 adet bilgisayar kütüphane kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

ABD'li işadamı Bill Gates tarafından kurulan, Bill ve Melinda Gates Vakfının sağladığı fonla Dünya'da 17 ülkede uygulanan projenin Türkiye ayağını ise Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi yürütüyor.

Proje kapsamında Ortaca Belediyesi Kültür Park Kütüphanesine 10, Dalyan Mahallesinde bulunan Demir Candan Halk Kütüphanesine 7 olmak üzere 17 bilgisayar hizmete sunuldu. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve projenin Türkiye Direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük'ün katılımı ile Ortaca Belediyesi Kültür Park Kütüphanesinde proje hakkında bilgilendirme de bulunuldu.

Bilgisayarı olmayan vatandaşların kütüphaneye gelerek işlerini rahat bir şekilde görebileceği önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, "Dünya'da okumayı ve bilgisayar kullanımını özendirmek için hazırlanan "Herkes için kütüphane, yerel dönüşüm, küresel erişim" projesinin Türkiye ayağını yürüten Hacettepe Üniversitesinden dostlarımız, kütüphane müdürümüz ile temasa geçerek, kütüphanemize 17 adet bilgisayar kazandırdılar. Bunun 10 adeti Ortaca, 7 adeti ise Dalyan kütüphanesinde kullanılacak. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ortaca halkına da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Önemli olan eğitim yatırımı"

Projenin Temmuz 2018 tarihine kadar devam edeceğini aktaran projenin Türkiye Direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük, belediye kütüphanelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ortaca ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin de projeye katılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Küçük, "umarım Muğla'daki diğer belediyeler de projemize katılırlar. Temmuz 2018 tarihinde projemiz sonlanıyor. Bu süreç içerisinde donanım yatırımı çokta önemli değil aslında, asıl mesele eğitim yatırımı, Ortaca ve Dalyan'da yaşayan vatandaşlara yönelik çok eğitimlerimiz var. Sadece kitaplardan değil Online akademi üzerinden de bu eğitimleri alabilecekler. Birçok konuda eğitimlerimiz var. Buradaki alt yapı ile hizmetleri Ortaca halkına ulaştırabileceğiz. Umarım projenin sonunda da belediyemiz bu hizmetleri kendi imkanları ile yürütebilir hale gelecektir." dedi.

Türkiye genelinde 160 adet kütüphanenin projeye dahil olduğunu belirten Küçük şunları söyledi; "başlangıçta 200 kütüphanemiz vardı. Gerekli şartları yerine getirmeyen kütüphaneleri sistemin dışına çıkartıyoruz. Şuanda 160 kütüphanemiz aktif olarak çalışıyor. Proje gönüllülük esasına göre yürüyor, kim yer almak isterse biz her türlü desteği veriyoruz. Doğudan, Batıya ülkemizin her yerinde kütüphanelerimiz var."