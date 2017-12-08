Ortaca’da Kış Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Ortaca'da, trafikte kış mevsimi tedbirleri toplantısı Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Ortaca'da, trafikte kış mevsimi tedbirleri toplantısı Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilcilik binasında yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Erdoğan amaçlarının vatandaşların kış aylarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Trafikte can ve mal kaybını önlemek için herkese görev düştüğünü ifade eden Erdoğan, "toplantımızın öncelikli konusu trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi ama trafik güvenliğinin yanı sıra diğer unsurları da bu toplantı içerisinde konuşacağız. İlçemizde faaliyetlerini sürdüren soğuk hava depolarının ilettikleri talepleri ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Trafik güvenliği ile ilgili sunum yapılacak, istatistiki bilgilerde verilecek. Katıldığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise yapılan bilgilendirme sunumu ile yetkililerin kendilerini trafik konusunda aydınlattığını dile getirdi.

Karaçelik, "şehir içinde sık oluşan kazalar için beraberce nasıl önlemler alabiliriz konusunda görüşmelerimiz devam edecek. İyi ki bu tür toplantıları yapıyoruz. Trafikte maalesef aşamadığımız konular oluyor. Öte yandan biz kışında asfalt çalışmalarımıza devam ediyor. Kışın acil çözülmesi gereken bir sorun olursa muhtarlarımız bize iletirse seviniriz" dedi.

Trafikte kış güvenliği tedbirleri konusunda Ortaca İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.