  • BIST 106.448
  • Altın 155,045
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

Ortaca’da Kış Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

» »
Ortaca’da Kış Güvenlik Tedbirleri Toplantısı
Ortaca'da, trafikte kış mevsimi tedbirleri toplantısı Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Ortaca'da, trafikte kış mevsimi tedbirleri toplantısı Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilcilik binasında yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Erdoğan amaçlarının vatandaşların kış aylarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Trafikte can ve mal kaybını önlemek için herkese görev düştüğünü ifade eden Erdoğan, "toplantımızın öncelikli konusu trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi ama trafik güvenliğinin yanı sıra diğer unsurları da bu toplantı içerisinde konuşacağız. İlçemizde faaliyetlerini sürdüren soğuk hava depolarının ilettikleri talepleri ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Trafik güvenliği ile ilgili sunum yapılacak, istatistiki bilgilerde verilecek. Katıldığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise yapılan bilgilendirme sunumu ile yetkililerin kendilerini trafik konusunda aydınlattığını dile getirdi.

Karaçelik, "şehir içinde sık oluşan kazalar için beraberce nasıl önlemler alabiliriz konusunda görüşmelerimiz devam edecek. İyi ki bu tür toplantıları yapıyoruz. Trafikte maalesef aşamadığımız konular oluyor. Öte yandan biz kışında asfalt çalışmalarımıza devam ediyor. Kışın acil çözülmesi gereken bir sorun olursa muhtarlarımız bize iletirse seviniriz" dedi.

Trafikte kış güvenliği tedbirleri konusunda Ortaca İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversite Öğrencileri Kudüs İçin Yürüdü07 Aralık 2017 Perşembe 21:33
  • Ülkü Ocaklarından “Kudüs” Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 21:18
  • Didim Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı07 Aralık 2017 Perşembe 20:38
  • Özbekistan’da Nakit Döviz Girişi Ve Çıkışına Kolaylık Sağlandı07 Aralık 2017 Perşembe 19:53
  • İzmir’de İtfaiyeye “Fermuar Sistemi” Yol Verdiler07 Aralık 2017 Perşembe 19:48
  • Memur-sen Genel Başkanı Yalçın Rize’de07 Aralık 2017 Perşembe 19:48
  • Karabük Üniversitesi’nde Binler Kudüs İçin Yürüdü07 Aralık 2017 Perşembe 19:43
  • Çakü’den Abd’ye “Kudüs” Tepkisi07 Aralık 2017 Perşembe 19:18
  • Karabük’te Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti İlan Etmesine Tepki07 Aralık 2017 Perşembe 19:08
  • Van-bahçesaray Yolu Ulaşıma Açıldı07 Aralık 2017 Perşembe 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti