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Ortaca’da Orman Yangını

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Ortaca’da Orman Yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Arıkbaşı Mahallesi, dipsiz mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale edildi.

Alevlere, Dalaman ve Köyceğiz Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme işçisinin yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Ortaca Grup Amirliği ekipleri de katıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Dumanı fark ederek, ekiplere haber veren Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hikmet Gün, "110'a haber verdik. Hemen geldiler müdahale yapıldı. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı ve Ortaca Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale, yangın bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ortaca’da Orman Yangını

Ortaca’da Orman Yangını

Ortaca’da Orman Yangını

Ortaca’da Orman Yangını

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