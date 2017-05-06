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Ortaca’da Otomobil Elektrikli Bisiklete Çarptı; 2 Yaralı

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Ortaca’da Otomobil Elektrikli Bisiklete Çarptı; 2 Yaralı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Fethiye- Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ümit Doğan (19) idaresindeki 48 Z 0605 plakalı otomobil ile Serpil Barut'un (42) kullandığı elektrikli bisiklet Ortaca Hükümet Konağı kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü Serpil Barut ve bisiklette yolcu olarak bulunan kızı Meryem Berinay Barut (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralı Serpil Barut'u Yücelen Hastanesine, Meryem Berinay Barut'u ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortaca’da Otomobil Elektrikli Bisiklete Çarptı; 2 Yaralı

Ortaca’da Otomobil Elektrikli Bisiklete Çarptı; 2 Yaralı

Ortaca’da Otomobil Elektrikli Bisiklete Çarptı; 2 Yaralı

Ortaca’da Otomobil Elektrikli Bisiklete Çarptı; 2 Yaralı

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