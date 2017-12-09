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Ortaca’da Park Halindeki Araç Yandı

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Ortaca’da Park Halindeki Araç Yandı
Edinilen bilgiye göre; Karaburun Mahallesi, Kekik Sokakta park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Ortaca'da, park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Karaburun Mahallesi, Kekik Sokakta park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Araçtan duman çıktığını fark eden Mahalle sakinleri, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin kapladığı araç, kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri kısa süre aracı söndürdü.

Polis ekipleri plakasız aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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