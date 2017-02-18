Ortaca’da Şehit Kızı Melek Naz’a Doğum Günü

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan J. Ast.

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan J. Ast. Üsçavuş Mustafa Ayna'nın 4 yaşına giren kızı Melek Naz Ayna için Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Muğla Valisi Amir Çiçek'in de katılım ile doğum günü kutlaması yapıldı.

Doğum günü kutlamasına Muğla Valisi Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek'in yanı sıra Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, protokol üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Melek Naz ve ailesinin şehidin kendilerine emaneti olduğunu belirterek, "Bayrağımızı, bağımsızlığımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, milletimizin birliği, devletimizin bekası için canını veren şehitlerimiz bizim için çok önemlidir. Onların aileleri bize emanettir. Şehidimizin çocuğunun yaş günündeyiz. Sağlık diliyorum. Emanetlerini en iyi şekilde koruyacağız. Onların boyunlarını büktürmeyeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ast. Üsçavuş Mustafa Ayna, 2016'da Mardin'in Derik ilçesine bağlı Soğukkuyu köyünde bir evde arama yapmak üzereyken terör örgütü üyeleri tarafından kurulan hain pusuda şehit düşmüştü.

Muğla Valisi Çiçek, Şehidin kızı Melek Naz'a doğum günü hediyesi olarak bisiklet armağan etti.