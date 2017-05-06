Ortaca’da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Arıkbaşı Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bayram Erpek idaresindeki 48 D 9937 plakalı otomobil 661 sokağın girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki telefon direğine bağlı gergi telinin kancasına takıldı.

Kancaya takılmasi ile telefon direğini yıkan araç şarampole devrildi. Araç sürücüsü Bayram Erpek, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Ortaca Grup Amirliği ekipleri sürücü Erpek'i araçtan çıkardı. Yaralı Erpek, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.