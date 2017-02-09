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Ortaca’da “Uzlaşma Bürosu” Kuruldu

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Ortaca’da “Uzlaşma Bürosu” Kuruldu
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, "Uzlaşma Bürosu" kuruldu.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, "Uzlaşma Bürosu" kuruldu. Uzlaşma bürosunda Cumhuriyet Savcısı ve katip görevlendirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, "Uzlaştırma Bürosu"nda görevlendirilen uzlaştırmacıların, taraflarla irtibata geçmek suretiyle uzlaştırma işlemlerini yürüteceğini söyledi. Ortaca'da Uzlaşma bürosunun açıldığı günden bu yana yüzde 75 oranında taraflar arasında uzlaşma sağlandığını ifade eden Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, "Burada hedefimiz yüzde yüzü yakalamak. Çünkü tarafların uzlaşabilecekleri konularda mahkemelerde uğraşması kendi zamanlarını alıyor. Uzlaşma bürolarında alınan sonuçlar mahkemelerin iş yükünü de azaltacak" dedi.

Uzlaşmanın taraflara bırakılmış bir süreç olduğunu, tarafların maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak konusunda serbest olduklarına da değinen Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, "tarafların kendi özgür iradeleriyle uzlaşarak verdikleri karar vicdanları tatmin ediyor. Huzura kavuşan taraflarla birlikte toplum da kazanıyor" açıklamasında bulundu.

Uzlaşma işlemleri ile ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Uzlaşma nedir?, Her suçta uzlaşma mümkün müdür?, Uzlaşma nasıl yapılır?, Uzlaştırmacıya ücret ödenirmi?" gibi başlıklar altında detaylı bilgilendirme broşürü hazırlandı. Ayrıca uzlaşma konusunda, www.uzlasma.adalet.gov.tr internet adresinden de bilgi alınabilecek.

Ortaca’da “Uzlaşma Bürosu” Kuruldu

Ortaca’da “Uzlaşma Bürosu” Kuruldu

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