ORTADOĞU’DAKİ BÜYÜK OYUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Mayıs’ta ABD’ye yapacağı ziyaret öncesi Amerika’dan hepimizi şaşkına çeviren bir haber geldi.

Donald Trump yönetimindeki ABD, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden bir hafta önce, ülkemizi 35 yıldır kan gölüne çeviren terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD’ye ağır silahlar vermeyi kabul etmiş.

Yurdumuz düşman işgalindeyken, Amerikan mandasını savunanlara karşın, 4 Eylül 1920’de toplanan Sivas Kongresinde, Mustafa Kemal ‘’hayır paşalar, hayır efendiler, manda yok. Ya istiklal, ya ölüm’’ diyerek, manda fikri kesin olarak ret edilse de, ülkemizin ABD ile ikinci yakınlaşması 1950 yılına dayanır.

İkinci Dünya Savaşından sonra oluşan iki kutuplu dünyada pozisyon almak isteyen ülkemiz, Sovyet Rusya’yı tehdit olarak gördüğü için NATO’ya üye olmak isterken, ABD’ye şirin görünmenin telaşıyla Kore savaşına bile asker göndermişti.

Birisi, Samsun’da olmak üzere, ülkemizin birçok yerinde Amerikan üsleri kurulmuştu.

Şimdiki kuşak hatırlamaz ama günümüzde Sahra Sıhhiye Okulu’nun olduğu alan Amerikan Radar Üssüydü.

Birçoğu kapandı ama Kürecik ve İncirlik üsleri NATO şemsiyesi altında ABD’ye hizmet ediyor hala.

Bütün bunlara rağmen Amerikalılara yaranamadık.

Oysa ABD’yi stratejik ortağımız seçmişiz.

‘’Türk’ün, Türk’ten başka dostu yok’’ sözüyle büyüdük.

Küreselleşen dünyada bu gibi sözlerin anlamlı olmadığını düşündüğüm anların her defasında, dost bildiğimiz ABD tarafından sırtımızdan hançerlendik.

6 Mayıs’ta darağacına gönderildikleri günün 45. yılında kendilerini minnetle andığımız Deniz Gezmiş ve arkadaşları, 6. Filo’nun Yankee’lerini boğazın serin sularına gömerken, bu ülkede yaşayanların büyük bölümü, o yurtsever gençleri ayıplamış, hatta vatan haini bile ilan etmişlerdi.

Ki, zaten onun için asıldılar.

Ama Süleymani’ye deki ‘Çuval Krizini’ de yaşamış yurttaşlar olarak, ‘’bu Yankee’lere az bile yapmışız’’ demekten kendimi alamıyorum.

Ortadoğu’da büyük bir oyun tezgahlanıyor.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) denilen bu projeye göre, İngiliz, Fransız ve Amerikalıların tezgahlarıyla kurulmuş uydu devletler sırayla yıkılıyor.

Zulme uğrayan milletler için ‘’oh olsun’’ diyemem elbette ama bağımsız kalmak yerine, emperyalistlere sırtını dayayanların sonunu böyle görmek, acı da verse ibretliktir aslında.

Ortadoğu’da İsrail’in tam güvenliğini sağlamak için yeni bir yapı ortaya çıkacak bu belli.

ABD’nin bize dost ve stratejik ortak gözüyle bakmadığını anladık ama sınırımızda oluşacak bu yeni duruma ve yapılanmaya karşın biz nasıl pozisyon alacağız.

Bu önemli bence.

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SAHİP ÇIKIYORUZ

Atatürk’e ve O’nun manevi şahsiyetinde Rahmetli Annesi Zübeyde Hanım ile Manevi Kızı Afet İnan’ın iffetine dil uzatmış sözde tarihçi şarlatanlar hakkında alınan gözaltı kararı, vicdanlarımızdaki kanamayı durdurdu çok şükür.

AK Parti’nin kurumsal olarak bunlara sahip çıkmayacağından emindim ama dünkü yazıda da örnek verdiğim gibi aksini düşünenler olsa da, bazılarının o şarlatanları parlatma çabaları vardı maalesef.

Buna rağmen AK Parti yönetiminden de, o şarlatanlara tepki gelmesi yüreklerimize su serpti.