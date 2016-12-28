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Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor

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Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

Ortahisar Belediyesi'nin her mahalleye en az bir park yapılması hedefleri doğrultusunda çalışmaların büyük bir gayretle sürdürüldüğünü belirten Başkan Genç, şu ana kadar büyük ölçekli 10 parkı hizmete açtıklarını söyledi. Ayrıca kırsal mahallelerde de küçük ölçekli birçok parkı hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Genç, "Parklarımızı ilçemizin nefes ve yaşam alanları olarak görüyoruz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımıza, çocuklar, gençler ve yaşlılarımıza yönelik parklarımızı birer birer açıyoruz. Çocuklara yönelik olarak oyun araç ve gereçlerinin bulunduğu birçok parkı hizmete açtık. Spor yapan vatandaşlarımıza yönelik parklarımız da mevcut. İlçemizdeki park varlığını artırmak için gerekli programları ve incelemeleri de tamamladık. Her bir mahallemize en az bir park hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yararlanacağı temalı parklarımızı da bir yandan hizmete açıyoruz. Bu parkımız bin 200 m2 alan üzerine kurulu bir park. İçinde 0-3 ve 3 ve üzeri yaş gruplarına yönelik ve Trabzon'da ilk olma özelliği taşıyan iki ayrı oyun grubu var. Bunun yanında piknik masaları ve 55 metre uzunluğunda ahşap oturma bankları bulunuyor. Ayrıca da parkımızı bitkilerle ve fidanlarla süsleyip vatandaşlarımızın çok memnun kalacağı bir mekan haline getireceğiz. Parkımızın hemen yanında bir okul bulunuyor. O nedenle öğrencilerimiz derslerden arta kalan zamanlarını parkımızda eğlenerek geçirecekler. Her yaş grubuna yönelik parklarımızın yapımına devam edeceğiz. Ve Ortahisar'ımızı her yönüyle daha yaşanabilir, yeşille müsemma bir hale getireceğiz. Tabiri caizse ilçemizde imar artığı, boş bulduğumuz her alana park yapımına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor

Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor

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