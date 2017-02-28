Ortahisar’ın Stratejik Turizm Planı Hazır

Ortahisar Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ve KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün koordinatörlüğünde...

Ortahisar Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ve KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün koordinatörlüğünde hazırlanan "Ortahisar Kent Merkezi Stratejik Turizm Planlaması'nın imzaları atıldı.

Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla yapmayı planladıkları "Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi" için Mağmat Boğazı'nda 600 dönülük bir arazinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirtti. Başkan Genç, "Dört bin yıllık kadim şehrin evlatları olarak kendi özelliklerimizin ve öne çıkan bu zenginliklerimizin daha bir farkına varıp bu şehrin menfaatine yönelik adımlar atmamız lazım. Son 5 yılda değişik şartların etkisiyle ülkemize ve şehrimize ciddi manada Ortadoğu ve Arap orijinli ziyaretçi gelmeye başladı. Geçen yıl 450 bin turist gelmesine rağmen bu yıl 600 bin turist geldi. Böyle bir potansiyele karşılık var olan değerlerinizi artıracak, önce çıkaracak adımlar atmanız lazım. Çünkü bu cazibeyi yaratacak tarihi ve doğal güzellikleriniz var. Çünkü hâlâ bu potansiyeli karşılayacak bir profesyonellik içerisinde değiliz. Sürdürülebilir, uzun vadeli bir program ortaya koyalım. Çok ciddi bir tarihi miras olan Yukarıhisar ile bağlantımız yok arkadaşlar. Tarihin bize bıraktığı bu mekanla ulaşımımız yok. O nedenle bütün bunları planlayıp, harekete geçmek bizim için temel bir görev ve sorumluluktur. Eğer harekete geçmezsek bu fırsatı kaçırabiliriz. Gelen ziyaretçilerimiz özellikle Ortadoğulular çeşitlilik istiyorlar. Biz yeni yeni projeler üretmeliyiz. Bunları sunmalıyız. Bunun için Mağmat'ta hayata geçireceğimiz Tarihi İpekyolu Projesi için İçişleri Bakanımızın da desteğiyle, Tarım Bakanlığı 600 dönümlük araziyi bize tahsis etti. Yine Tünel Akvaryum ile ilgili süreç devam ediyor" dedi.

Toplantıda konuşan KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Cenap Sancar ise "Amacımız Ortahisarımızı daha etkin kılabilmek ve ulusal düzeyde konumunu etkin daha etkin hale getirmek. Bu proje yerel anlamda ilimizden başlıyor ve bölgemize yayılıyor. Bunlardan gelen çalışmaları kendileriyle paylaştığımda olmazsa olma olduğunu düşündük. Turizmde katma değeri ve turist sayısın arttırmak için neler yapabiliriz? İlçelerden başlayıp, bunu şehirlere yayarak nasıl bir proje yapabiliriz onun üzerine gideceğiz. Burada hepimize görev düşüyor. Stratejik Turizm Planlama yaklaşımı tarihi dokuyla, kültürel kimliği korumak ve geliştirmek için stratejileri ve planlama ilkelerini belirler. Planlama etaplarını eylem planları üzerinden tanımlayarak yol haritası oluşturmayı hedefler. Planlama aşamasını uygulama ile bütünleştirerek sürecin tüm paydaşlarını çalışmaya dahil eden katılımcı bir yaklaşım sergiler. Böylece, Trabzon için kentsel ve arkeolojik alanlarda kültür turizmi için harekete geçebiliriz" diye konuştu.

Trabzon Turizm ve Kültür İl Müdürü Ali Ayvazoğlu da yaptığı konuşmada "Kültür ve turizm sadece müdürlüğe bırakacak bir olgu değil. Turizm; birlikte yapabileceğimiz, taşın altına elimizi birlikte koyarak yapabilecek bir olgudur. Bu yapacağımız çalışmanın asıl amacı memnuniyet oranını artırmaktır. Stratejik planlama ile şehrimizde turistlerin kalış süresi artıracağız ve turistlerin memnun bir şekilde ayrılması sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Cenap Sancar, DOKA Genel Sekreteri Vekili Onur Adıyaman ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.