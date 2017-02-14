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Ortak akıl başarı getiriyor!

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Ortak akıl başarı getiriyor!
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ortak akıl etrafında buluşmanın kent yönetiminde birlik ve beraberlikle çalışmanın başarı getirdiğini söyledi.

İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz tarafından her ay periyodik olarak tertip edilen İlkadım İlçe protokolü ve yöneticilerinin bir araya gelerek yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısının ev sahipliğini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptı. 

Ihlamur Cafe ve Restaurant’ta gerçekleştirilen Şubat ayı istişare ve değerlendirme toplantısı, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz başkanlığında yapıldı. Toplantıya, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok,İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Teğmen Yusuf Karadeniz, İlçe Müftüsü Yahya Polat İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, İlçe Kamu Kurumları Müdürleri, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı.

ilkadim-(3)-001.jpgİLKADIM'A SPOR SALONU MÜJDESİ 

Koordineli, istişareli ve uyumlu çalışmanın kente önemli kazanımlar sağladığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu toplantılarda istişarede bulunduğumuz konularla ve ortak akıl ile hizmetlerimizin daha başarılı olacağına inanıyorum. İlçemiz nüfusu ile kentin her alanda lokomotifi durumundadır. Bu nüfusun huzurlu bir ortamda, modern yapılarda yaşamasını sağlamak amacıyla önceliğimizi kentsel dönüşüme vermiş durumdayız. Bunun yanı sıra Merkezi Hükümetimiz ve Bakanlıklarla kurduğumuz sıkı ilişkiler neticesin de Samsun Anadolu Lisesi bahçesine çocuk ve gençlerimizin istifade edebileceği 2 bin 500 kişilik büyük bir kapalı spor salonu yapacağız" dedi. İstişare ve değerlendirme toplantısı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

 

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