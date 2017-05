Ortakent Yahşi Bahar Festivali Oyfest Basın Toplantısı

Bodrum yarımadasının en özel köşelerinden olan Ortakent Yahşi'yi kalıcı ve sürdürülebilir bir festival ile hareketlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez...

Bodrum yarımadasının en özel köşelerinden olan Ortakent Yahşi'yi kalıcı ve sürdürülebilir bir festival ile hareketlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) için geri sayım başladı. Festival, basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ve Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Ted Koleji, Marmara Koleji ve Bahçeşehir Koleji başta olmak üzere Ortakent Yahşi'de faaliyet gösteren çok sayıda işletme, kurum ve kuruluş destek veriyor. Festival öncesinde Ortakent Yahşi'deki Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe'de düzenlenen basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı ve OYFEST Onursal Başkanı Mehmet Kocadon, OYFEST Yürütme Kurulu ve OYDER Başkanı Ahmet Aras, OYFEST Yürütme Kurulu Üyelerinden Yılmaz Algül ve Serkan Ceylan katıldı. Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım Baş Antrenörü Ayhan Çelik, Tekerlekli Sandalye Tenis Kadın Milli Takım Oyuncusu Fatma Büşra Ün ve Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takım Kaptanı Turan Akalın da eşlik etti.

OYFEST Organizasyon Komitesi'nden yazar Meriç Enercan'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda ilk konuşmayı yapan OYFEST Yürütme Kurulu Başkanı ve OYDER Başkanı Ahmet Aras, "Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz OYFEST öncesinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 8 aylık süreçte ciddi katılımcıları ve destekçileri bir araya getirmeyi başardık. Ben buna aksiyon birlikteliği diyorum. Asıl amacımız Ortakent Yahşi'nin ismini Türkiye'de bilinir hale getirmek. Ortakent Yahşi ve Bodrum olarak kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz bir festival olsun dedik. En sonunda bunun spor temalı bir festival olması gerektiğine karar verdik. Çünkü spor; kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, engelli - engelsiz her yaştan, her kesimden insanı bir araya getiren bir olgu. Bunun için bizim altyapımız, deniz ve kara yönünden de imkanlarımız çok kuvvetli. Konaklama, restoran, taşıma konusunda çok ciddi kurumlar var Ortakent'te. Böyle bir birlikteliği yapabildiğimiz için zaten bu festival şu anda kendisini gerçekleştirmiş durumda ki daha aksiyona geçmeden. Çok ciddi destekçilerimiz oldu. Sağ olsun sayın kaymakamımız Bekir Yılmaz bize ciddi destek oldu. Sayın başkanımız Mehmet Kocadon yine en büyük destekçilerimizden bir tanesi, bütün ekibiyle. Ortakent Yahşi'nin adeta çevresini değiştirdiler festival öncesi. Onların özverisiyle gelen misafirlerimize kesinlikle mahcup olmayacağız. Yine ticaret odamız, esnaf odamız, şoförler ve otomobilciler esnaf odamız, Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü ve bize özellikle festival aksiyonlarında katılan okullarımız Bahçeşehir Koleji, TED Koleji, Marmara Koleji, yine bizi ulusal düzeye taşıyan Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu. Festivalimizin içinde Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası mevcut. Milli takım da Yahşi tenis kortlarında kampta şu. Milli takım baş antrenörümüz Ayhan Çelik, yine bayan milli takım oyuncularımızla olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcumuz Büşra Ün de, erkek milli takım kaptanımız Turhan hocamız da aramızda. Bize çok ciddi güç veren Bedensel Engeller Federasyonu'na ve sponsorlarımızın hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yine en büyük katkı tabii ki Ortakent Yahşi sakinlerinde ve işletmecilerinde. Ciddi destek alabildiğimizi biz ilk festivalimizde bile gördük. Bu yüzden gelenekselleşecek olan Ortakent Yahşi Bahar Festivalinin ilkine bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Onları burada çok uygun fiyatlara ağırlayacağız. Tabi sadece sporla bitmiyor aynı zamanda yeme, içme, yaşam, kültür, sanat ve konserler ile eğlenceyi de bir araya getiriyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemiz de en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi. Onlar da Kargı koyunda kumdan heykel sempozyumu düzenlediler." dedi.

OYFEST Yürütme Kurulu Üyelerinden Yılmaz Algül de, "Ahmet kardeşim gece gündüz demedi ve iki arkadaş ile yola çıktı. Herkes bu işin altından kalkamazsınız dediler ama onlar inandılar ve bu işin altından kalktılar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın kaymakamımız çok sıcak davrandı, sayın valimiz desteklerini esirgemedi. Sayın belediye başkanım Mehmet Kocadon gerçekten takdire şayan. Ortakent Yahşi'de çok emek sarf ettiler. Tüm çalışanlarını bu bölgeye göndererek yollarımızı, çevre düzenimizi, peyzaj çalışmalarımızı, aydınlatmalarımızı, ışıklandırmalarımızı yaptılar. Ben bile başkanımızın bu çabasına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Her ne kadar siyasi olarak farklıysak bile kendisini çok seviyorum. Çok güzel çalışma yaptı Ortakent'te. Kendisini gönülden tebrik ediyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

OYFEST ile Bodrum'da güzel bir sinerji yakaladıklarını ifade eden OYFEST Yürütme Kurulu Üyesi Serkan Ceylan, "Gerçekten sevgili Ahmet Başkan ile beraber çok güzel bir hayalin peşinden yola çıktık. Ortaya çıkan sinerji Bodrum'un ve Ortakent'in çok değerli insanlarını, kurumlarını bir araya getirdi. Bu gerçekten hem Türk turizminin hem de Bodrum turizminin kendi imkanlarıyla istendiğinde neler başarılabileceğini gözler önüne seren gerçek bir imece usulüyle hazırlanmış gerçek bir festival olarak ortaya çıktı bence. Herkese ve hepsine çok teşekkür ediyorum. OYDER olarak ve OYFEST olarak tabi ki bu işleri başarırken Bodrum Belediyemizin ve çok değerli başkanımız Sayın Mehmet Kocadon'un ve bütün Bodrum Belediyesi ekibinin birçok ciddi desteği ve yürekten bir çabası oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım Baş Antrenörü Ayhan Çelik de özellikle Başkan Kocadon ve OYDER'e teşekkür ederek, "Biz Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı olarak şu anda 11 sporcu ve dört antrenör ekibiyle birlikte kamp için buraya geldik. Ayın 17'sinde başlayacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Şampiyonaya aileleriyle birlikte 41 sporcu arkadaşımız katılacak. Federasyon tarihimizde bu bir ilk. Çünkü biz hep gidip belediyelerden, derneklerden, illerden turnuva isteyip bize organizasyon yapması için ricada bulunuyorduk. Tarihimizde ilk defa bize biri gelip bu işin parçası olun dedi, biz demeden. Engelli olduğunuz zaman özellikle tekerlikle sandalye ile ulaşım, konaklama ve pek çok şey her zaman zor olmuştur. Bu yüzden de hiç kimse böyle bir organizasyonu üstlenmek istemiyor. OYDER ve Bodrum bundan hiç kaçmadı. Bunun mutluluğunu ve şampiyonamıza OYDER şampiyonası adı verilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonum adına da herkese tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tekerlekli Sandalye Tenis Kadın Milli Takım Oyuncusu Fatma Büşra Ün ise duygu ve düşüncelerini; "Bu kadar kalabalık bir basın toplantısına da sanırım ilk defa katılıyoruz. Bodrum ve OYDER bizlere ilkleri yaşatıyor. Bunun için öncelikle herkese ve tabi ki sponsorlara da teşekkür etmek istiyorum. 19 Mayıs 1994 doğumluyum. Spor bayramında doğmuşum. Halbuki geçmişimde daha önce spor yapan kimse yok. Doğuştan kanser olmam sebebiyle şu an tekerlekli sandalyedeyim. Kanseri yenmiş durumdayım fakat tümörün sinirlerime verdiği hasardan dolayı belden aşağısını hissedemiyorum ama hayat öyle bir şey ki hiç beklemediğiniz anda hiç hayal edemeyeceğiniz şeyler şu anda sizin elinizin altında olabiliyor. Ben hiçbir zaman içine kapanık bir çocuk değildim tabi ki aile yönünden çok şanslı olduğum içindi bu. Engelli veya engelsiz eğer ki bir çocuğun arkasında aile desteği yoksa o çocuğun hayattaki hedeflerine ulaşmasının zor olacağını düşünüyorum. Tenise başladıktan sonra hayatım çok değişti. Bir semtten diğer semte otobüsle geçeceksem mutlaka yanımda birisini isterdim, korkardım ama şimdi tenis sayesinde İngilizce öğrenmek zorunda kaldım ve yurt dışındaki turnuvalara bile tek başıma gidebiliyorum. Bunlar bizim için çok büyük şeyler. Sizin için küçük olan şeyler belki de başkalarının en büyük hayali olabiliyor. Şu anda Bodrum'da Türkiye Şampiyonası yapacağız. Yani kazanan birinci, Türkiye Şampiyonu olacak. Çok büyük bir organizasyon. Şampiyonanın OYDER Türkiye Şampiyonası adıyla yapılacak olmasından çok mutluyuz. Umarım festivale sizler de gelirsiniz. Sağlıklı sporcular gibi biz de profesyonel şekilde spor yapmaya çalışıyoruz. Festivale umuyorum ki güzel bir renk katabiliriz." sözleriyle ifade etti.

Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takım Kaptanı Turan Akalın ise, "Bu spora başlarken ilk önce spor olarak başlamak niyetindeydik. Daha sonra hedeflerimiz farklı yönlere kaydı. Amacımız spor yapmaktan ziyade başarılı olmak ve bunu herkese yayabilmek oldu. Bundan sonraki bu tür turnuvalarda ve organizasyonlarda biz bu işin lokomotifi olduk. Bizden sonraki engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bu sporu tanıtmak, bu sporun güzelliğini gösterebilmek için çabalıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan herkese de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Kocadon: "inananlar asla kaybetmez"

Sözlerine engel tanımayan bu arkadaşlarla başlamak istediğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve OYFEST Onursal Başkanı Mehmet Kocadon, "Bizim davetimizi kabul edip geldikleri için çok teşekkür ediyorum, bizi onurlandırdılar. Bizim Bodrum'da bir sözümüz var: inananlar asla kaybetmez diye, inanarak yola çıktılar ve ayrıca Ortakent Yahşi Güzelleştirme Derneğimizin üyelerine de çok büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bu işin taşın altına hep beraber ellerini soktular. Uzun süredir çalışıyor arkadaşlar ve özellikle Türkiye'nin şu anki turizmine baktığımızda her ne kadar Anadolu halkı Bodrum'u çok seviyorsa da ekonomik yönden de yaşanan krizden dolayı insanlar ilk önce tatil bütçelerinden kısıtlama yapıyorlar. İşte bu süreçte iyi bir tanıtım gerekiyor. Şu anda bakın Bodrum dünyanın 30 ülkesinde, Anadolu'nun 30 ilinde ve bu hafta da bir festivalle Bodrum'u tanıtmaya devam ediyoruz. Bunlar esasında Bodrum'un tanıtımı Ortakent Yahşi'nin tanıtımı. Çok güzel oldu sezon öncesi, özellikle ben nisan ve mayıs ayında festival girişimi olsun sosyal ve kültürel etkinlikler olsun hepsini destekliyorum. Çünkü bizim için nisan ve mayıs ayı çok önemli ve bu aynı zamanda güzelliklere de vesile oluyor. Biz Bodrum Belediyesi'nin de hızlı çalışmasına vesile oluyor. Sezon öncesinde festivalin ve etkinliğin olduğu yere girip hızlı bir şekilde etrafı düzenliyoruz, park bahçemiz çalışıyor yolları düzenliyoruz, elimizden ne geliyorsa hızlı bir şekilde yapıyoruz ki turizmin yoğun olduğu bir döneme sahillerimiz hazır girsin diye. Şimdi burada bir ilk var. Bodrum'da bu ilki de Ortakent Yahşili kardeşlerim başardı ve bu ilk inanıyorum ki Bodrum'un birçok mahallesine örnek. Özellikle nisan ve mayıs aylarında bu ilkler, Bodrum'un ismini bir defa daha dünyanın gündemine oturtacak. Sosyal medya denen bir olay var arkadaşlar. Bundan sonra bütün sistem, bu sosyal medya üzerinden yapılacak. Siz burada zannediyorsunuz ki bu festivali 1000 kişi gördü. Hayır, milyonlarca kişi izliyor. Bizim için önemli olan Ortakent Yahşi'yi merak ettirmektir. İnsanlar merak ettiği yere gelir ve bu festivaller Ortakent Yahşi'yi merak ettirecek konuma getirecek. Tabi ki burada birçok etkinlikler olacak, bu etkinliklere Bodrum ve Bodrum dışından birçok kişi katılacak. Bu da Ortakent sahilinin ekonomisine bir katkı sağlayacak. Yani zincirin halkaları gibi hepsi birbirine bağlı ama burada önemli olan sürdürülebilir ve devamlılığının olması. Bu sene yaptık ama seneye yapmazsak ilk sene yapmanın da bir anlam ve önemi yok. Artık bu Bodrum'un kültürel ve sanatsal etkinliğine bir tarih olarak kayıt oldu. Bu hafta içinde Bodrum'un başka bir mahallesinde bir festival olma şansı artık yok, tescillendi bugün. İnanarak mücadele eden arkadaşlarımız da gerçekten ilklere imza attılar. Bodrum'da demek ki her mahallemiz bir güzel etkinlik yapabilir. Sporundan, sanatından, kültüründen, örf ve adetinden, yemeklerinden folkloruna kadar hepsi sergilenebiliyor. Bunu her mahallemiz yapacak güçte. Biz yöneticiler olarak zorlandıkları anda ellerinden tutan bir güç olarak yanlarında oluruz. Bodrum'un üst kimliği her zaman Bodrum'dur. Ortakent-Yahşi Bodrum'dur, Turgutreis Bodrum'dur, Yalıkavak Bodrum'dur. Bodrum ibaresini üzerinden çıkardığımız zaman bazen farklı boyutlara gidiyor ve insanlar bulamıyor, Ortakent-Yahşi'nin de nerede olduğunu bilemiyorlar. Ama Bodrum Ortakent-Yahşi Festivali gerçekten bize artı bir değer katacak. Onun için ben emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben de bir Müsgebiliyim, Müsgebili olmaktan da gurur duyuyorum ama böyle bir etkinliğin mahalle bazında ilk defa yapılması ve burada gerçekleştirilmesi de tabii ki beni farklı bir şekilde mutlu ediyor. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan, sizlerle olmaktan, yanınızda olmaktan son derece mutluyum. Özellikle yan yana oturduğum arkadaşlar ve karşımda duran arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bizler hadi bir işin ucundan tutun dediğimizde önce tamam derler, sonra bir bakarsınız hiç kimseyi göremezsiniz ama sonra da çok güzel eleştirirler, yorum yaparlar. Halbuki işin içinde olmadıktan sonra eleştirme ve yorum yapma şansın da yoktur. Önce işin ucundan tutacaksın, yanlışları da doğruları da beraber göreceğiz. Eleştiriye her zaman açığız ama karalama şeklinde yapılan eleştiriye de karşıyız. Hiç kimse bu festival hakkında karalama kampanyası yapamaz, konuşamaz çünkü bu bir ilk. Önemli olan ilki başarmak. İlki başardıktan sonra da gerisi kendi gelecektir. Onun için bu ilkin altına imza atan elini taşın altına koyan tüm arkadaşlarıma, otelcilerime, yönetim kuruluna ve özellikle Bodrum'un eğitimine büyük katkı veren okullarımıza, inananlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Bodrum yarımadasının en özel köşelerinden biri olan Ortakent Yahşi'yi kalıcı ve sürdürülebilir bir festival ile hareketlendirmek amacıyla hazırlanan OYFEST ile Bodrum, yaza görkemli bir merhaba diyecek. Festival Ortakent Yahşi sahilinde 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek açılış töreni ve TED Bodrum Koleji Bandosu eşliğinde Taşlıkburun Mevkii'nden Bodrum Belediyesi Müsgebi Cafe festival alanına doğru yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Açılış konserinde sevilen sanatçı Berksan, madalya, plaket ve ödül töreni ile yapılacak kapanışta da Bodrum Masalı'nın Yıldız'ı ünlü sanatçı Şevval Sam sahne alacak. Halka açık olarak gerçekleşecek olan konserler Bodrum Belediyesi Müsgebi Cafe önünde yapılacak. Sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler ile renklenecek olan festival süresince Ortakent Yahşi genelindeki otel ve restoranlardan oluşan festival mekanlarında konaklamak ve vakit geçirmek isteyenlere de festivale özel indirimler uygulanacak.