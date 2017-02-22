Ortaköy Cazibe Merkezi Olmaya Hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mahallesinde vatandaşların beğenisini kazanan biyolojik gölet ve rekreasyon alanları projesini hayata geçiriyor.

Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mahallesinde vatandaşların beğenisini kazanan biyolojik gölet ve rekreasyon alanları projesini hayata geçiriyor.

Yapımına başlanan projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemede Başkan Çerçi'ye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, meclis üyeleri Mustafa Gürler ve İsmail Kadıoğlu, Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Projeyi 2017 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını kaydeden Başkan Çerçi, "Ortaköy'de hayata geçireceğimiz Ortaköy biyolojik gölet ve rekreasyon alanları projemiz ile Yuntdağı görkemli bir alana sahip olacak. Bu alanı göleti, kafeteryası, sosyal alanları, spor alanları ve çevresi ile halkımıza kazandıracağız. Bu alan çocukların ve ailelerin rahat edebileceği örnek bir eğlence ve dinlenme alanı olacak. 2017 yılının sonunda bu alanı bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.