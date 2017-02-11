IHAAW171950-ASA/11-02-2017 - Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 11.02.2017 17:19:50 TSI NNNN
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Ortaköy’de Bir Gece Kulübüne Düzenlenen Silahlı Saldırının Zanlısı Abdulkadir Masharipov Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı.
IHAAW171950-ASA/11-02-2017 - Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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