IHAAW001304-ASA/04-02-2017 - Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında saldırganın eşinin de bulunduğu 11 şüphelinin tamının tutuklanmasına karar verildi. 04.02.2017 00:13:04 TSI NNNN
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- Ortaköy’deki Bir Gece Kulübüne Düzenlenen Silahlı Saldırıya İlişkin Yürütülen Soruşturmada Aralarında Saldırganın Eşinin De Bulunduğu 11 Şüphelinin Tamının Tutuklanmasına Karar Verildi.
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Ortaköy’deki Bir Gece Kulübüne Düzenlenen Silahlı Saldırıya İlişkin Yürütülen Soruşturmada Aralarında Saldırganın Eşinin De Bulunduğu 11 Şüphelinin Tamının Tutuklanmasına Karar Verildi.
IHAAW001304-ASA/04-02-2017 - Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında saldırganın...
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Ortaköy’deki Bir Gece Kulübüne Düzenlenen Silahlı Saldırıya İlişkin Yürütülen Soruşturmada Aralarında Saldırganın Eşinin De Bulunduğu 11 Şüphelinin Tamının Tutuklanmasına Karar Verildi.IHAAW001304-ASA/04-02-2017 - Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında saldırganın...
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