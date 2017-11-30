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Ortaokul Öğrencileri, Bir Günlüğüne Engelli Oldu

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Ortaokul Öğrencileri, Bir Günlüğüne Engelli Oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortaokul öğrencileri engellilere farkındalık oluşturmak için İzmit sokaklarında tekerlekli sandalye ve beyaz baston ile gezip,...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortaokul öğrencileri engellilere farkındalık oluşturmak için İzmit sokaklarında tekerlekli sandalye ve beyaz baston ile gezip, işaret diliyle basın açıklaması yaptılar.

İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri engellilere farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. İzmit Belediyesi önünde gerçekleştirilen programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da katıldı. Gerçekleşen etkinlikte öğrenciler engellileri daha iyi anlayabilmek için görme engelli gibi beyaz baston kullanarak ve tekerlekli sandalye ile İzmit sokaklarında dolaştılar. Ayrıca okul öğrencilerinde Efe Akyüz (13) ve Hüseyin Bedirhan Sırma(13) etkinlik sonunda işaret dili ile basın açıklaması yaptılar. Çevredeki vatandaşlar öğrencileri bu farkındalığından dolayı tebrik etti.

İşaret dili ile yapılan basın açıklamasında, "Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında bilinçli olmalıyız. Engelli insanlara acımak yerine, onları hayata bağlayacak davranışlarda bulunup, yaşamlarını kolaylaştırarak mutlu olmalarını sağlamalıyız. Bedensel engellilere acımak onların sorunlarına bir çözüm getirmez. Çevremizdekileri engellilere karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmeliyiz. Bir gün bizim de sakat kalabileceğimizi unutmayalım" ifadelerini yer verildi.

Konu ile ilgili olarak konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, "İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri bünyesinde bugün engelliler haftası düzenledi. Bugün öğrenciler ile beraber bir hafta sürecek farkındalık etkinlikleri içerisinde bizde yer almak istedik. Gençler bir basın açıklaması yaptı. Öğrenciler çokta duyarlılar kendi metinlerini kendileri oluşturmuşlar. Biz de İzmit Belediyesi olarak bu tür etkinliklerde varız. Engelli vatandaşlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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