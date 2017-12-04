Ortaokul Öğrencileri Can Dostları Unutmadı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu 8/D sınıfı öğrencileri "Hayvanlarımızı koruyalım, yüreklerimizi ısıtalım" adlı sosyal sorumluluk...

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu 8/D sınıfı öğrencileri "Hayvanlarımızı koruyalım, yüreklerimizi ısıtalım" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostları ziyaret etti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu 8/D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Reyhan Gürel eşliğinde Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanları ziyaret etti. "Hayvanlarımızı koruyalım, yüreklerimizi ısıtalım" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette ortaokul öğrencileri yanlarında getirdikleri mama, mama kapları ve ilaçları merkez yetkililerine teslim etti. Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini ifade eden sınıf öğretmeni Gürel "Çocuğun çıkar gözetmeden bir hayvanla sevgi bağı oluşturması ve sorumluluk alması onları hayata hazırlar. Yardıma muhtaç hayvanlara el uzatmak çocukların empati yapma duygularını geliştirir. Öncelikle bu projenin sahibi ve uygulayıcısı olan öğrencilerim Pelin Köksal, Semih Sarıçam, Yağmur Çetin, Ozan Berk Dinçer'e sınıf sorumlusu ve velilerim Aygün Sarıçam, Tütem Köksal, Betül Çetin'e, Salihli Belediyesi adına bizleri en iyi şekilde ağırlayan Belediye Meclis Üyesi Yunus Candan'a, Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı'ya, Veteriner Hekim Ertuğrul Yıldırım'a Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven'e hayvan dostu Fadime Kıran'a, eczacı Melek Varol'a, öğrenci velilerimizi teşekkür ediyorum" dedi.