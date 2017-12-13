Ortaokul Öğrencilerinden Sosyal Markete Destek

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyalarını Salihli Belediyesi...

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyalarını Salihli Belediyesi Sosyal Market Evi ve Gıda Bankası'na getirip teslim ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için katkıda bulundu.

Din Kültürü Öğretmeni Sevim Adıgüzel'in "Yardımlaşma" konusu kapsamında başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile öğretmenler Hikmet Tokcan, Reyhan Gürel ve Şefika Karaoğlu ile birlikte Sosyal Market Evini ziyaret ederek yardımda bulunan öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'ndan sosyal marketin işleyişi ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda Sosyal Market Evi ve Gıda Bankası'nın önemli bir işlevi olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Belediyenin asli görevlerinin dışında, halka sorumluluk sağlayan bir görevi de var. Bu anlamda Salihli Belediyesi'nin Sosyal Market Evi ve Gıda Bankası sizlerin derslerinde de gördüğü fazla olan eşyalar başka bir vatandaşın ihtiyacıdır felsefesiyle ortaya çıkarılmış bir yerdir. Evlerinizden getirdiğiniz ihtiyaç fazlası eşyaları için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.