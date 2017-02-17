  • BIST 88.223
  • Altın 146,047
  • Dolar 3,6664
  • Euro 3,9023
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 2 °C

Ortaokul Öğrencilerine Biyolojik Çeşitlilik Ve Doğa Eğitimleri

» »
Ortaokul Öğrencilerine Biyolojik Çeşitlilik Ve Doğa Eğitimleri
Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik ve doğa eğitimleri verildi.

Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik ve doğa eğitimleri verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçesindeki ortaokul öğrencilerine biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına öneminin anlatılması ve nesli tükenmekte olan türlerin tanıtımı, korunması yönünde bilinç oluşturulmasına yönelik eğitimler verildi.

Eğitimler kapsamında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Büyükyoncalı Atatürk Ortaokulu, Küçükyoncalı Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, İhsan Uzun Ortaokulu ile Güngörmez Ortaokullarında, Kapaklı ilçesinde ise Kapaklı Belediyesi Ortaokulu, Yıldızkent Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, Karaağaç Ortaokuluve Kapaklı İmam Hatip Ortaokullarında toplam 800 öğrenciye, biyolojik çeşitlilik ve doğa sevgisi konularında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan filim gösterimi izletilerek ve sunumlar yapıldı.

Eğitimlere katılan öğrencilere, Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan çanta, kalem ve bloknotlar hediye edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milas Belediyespor Antalya’ya Gidiyor17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Muhtar Ve Vatandaşlardan Ekinci’ye Teşekkür17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Ege Bölgesi’nden Referandum Yorumları17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Kocasinan’da Daha Temiz Çevre İçin Daha Bilinçli Nesiller17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • İnönü’de Meyve Gübreleme Kursunu Tamamlayanlara Sertifikaları Verildi17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Büyükşehir’in Yardım Köprüsüne Destek17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Jcı Antalya Şubesi 2017 Yılı Çalışmalarına Başladı17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Tepebaşı’nın Çevre Eğitim Programı Büyük İlgi Görüyor17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Mamak’tan Halep’e Yardım17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Lübnanlı Heyet Aosb’de17 Şubat 2017 Cuma 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti