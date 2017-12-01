Ortaokul Öğrencilerine Liseler Tanıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Ortaokulu son sınıf öğrencileri, tanıtım gezisi kapsamında Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'ni ve Tavşanlı 15 Temmuz...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Ortaokulu son sınıf öğrencileri, tanıtım gezisi kapsamında Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'ni ve Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Hasanlar Ortaokulu Müdür Ali Osman Kılıç, son sınıf öğrencilerinin doğru tercih yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'ni ve Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, misafir perverliklerliklerinden dolayı iki okul idarecilerine teşekkür etti.(MAEFE)