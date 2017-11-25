  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Ortaokullarda "Afet Bilinci Ve Deprem" Konulu Eğitimler Devam Ediyor

» »
Ortaokullarda "Afet Bilinci Ve Deprem" Konulu Eğitimler Devam Ediyor
Afete Hazır Türkiye projesinin bir kolu olan Afete Hazır Okul Projesi kapsamında Osmaniye'de merkeze bağlı ortaokullarda Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce...

Afete Hazır Türkiye projesinin bir kolu olan Afete Hazır Okul Projesi kapsamında Osmaniye'de merkeze bağlı ortaokullarda Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen eğitim ve tatbikatlar devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde de uzman eğitimciler tarafından Çona Nurdağ Ortaokulu, Dedekorkut Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nda "Afet Bilinci ve Deprem" konulu eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere, afet türleri, depremin tanımı ve oluşumu, deprem riski açısından ülkemiz ve ilimiz, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Osmaniye AFAD İl Müdürü Sayın Serhat Bulut, "Afete Hazır Türkiye projesinin yerel düzeyde yürütülmekte olan Afete Hazır Osmaniye projesi ile şu ana kadar ilimiz genelinde 15.438 kişiye ulaştık. Eğitimler dolayısıyla okullara giden eğitmenlerimize gerek okul idarecileri gerekse öğretmen ve öğrencilere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerin Afet Bilinci konusundaki ilgisi eğitimler konusunda heyecanımızı arttırırken, eğitimlerin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Önümüzdeki günlerde İlimiz Merkeze bağlı Ortaokullarda eğitimlerimiz devam edecektir. Eğitim talebi olan Okulların İl Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari’de Halaylı Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2017 Cumartesi 09:23
  • 1700 Öğretmen İçin 1700 Fidan Toprakla Buluştu25 Kasım 2017 Cumartesi 09:23
  • Beü’den Muhteşem Konser25 Kasım 2017 Cumartesi 09:18
  • Gürültü Gitti, Başarı Geldi25 Kasım 2017 Cumartesi 08:58
  • Üniversiteli Gençler Ekonomiye Yön Verecek25 Kasım 2017 Cumartesi 08:48
  • Yabancı Diller Yüksekokulunda ‘A Cup Of English’ Etkinlik Alanı Açıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 08:38
  • Agü’den Köy Okuluna Destek25 Kasım 2017 Cumartesi 08:03
  • Aydın’da ‘Etik, Felsefe Ve Yaşam’ Konuşuldu25 Kasım 2017 Cumartesi 05:28
  • Ted Ankara Koleji’nden Öğretmenlere Özel Gece24 Kasım 2017 Cuma 23:33
  • Öğretmenlerin Gününü Karanfille Kutladılar24 Kasım 2017 Cuma 23:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti