Ortaylı: “Kudüs Bizden Çıktı Çıkalı Huzur Görmedi”

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kitap Fuarı'nın onur konuğu olarak Osmaniye'ye üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği söyleşide...

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kitap Fuarı'nın onur konuğu olarak Osmaniye'ye üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği söyleşide ünlü tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine kararını değerlendirerek "Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı" dedi.

2.si düzenlenen Kitap Fuarı'nın onur konuğu olarak Osmaniye'ye gelen ünlü tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımlarıyla gerçekleşen Söyleşi ve İmza Etkinliği Korkutata Üniversitesi (OKÜ) ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde yapıldı.

Trump "ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ilgili sorulan soruyu cevaplayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kudüs önemli bir mevzu. Soğukkanlı olun, gösteri yapan yine yapsın. Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı. 1947'de Kudüs'ün sur içi alınamadı. Şehrin dışındaydılar ve orada kaldılar. Ama 1967 cenginden sonra içeri girdiler. Başladılar sonra etrafını örmeye. İsrail daha sonra Kudüs bizim ebedi başkentimiz diye bir kanun çıkardı. Bu kanunu dünya tanımadı. Şimdi Trump denen bir herif çıktı. Anlaşılan ortalığı karıştırmak istiyor. Buna Avrupa da İslam Ülkeleri gibi karşı çıkıyor. Bu Trump oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi. Çılgın biri ve yakın zamanda da gidecektir. Kudüs meselesi kritik bir sorun, milletlerarası gösterilerle çözülmez. Bunun arkasından başka şeylerde gelebilir. Yahudiler bu konuda ısrar edebilir" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından hediyeler takdim edilirken Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisinin yazdığı kitaplarını sahnede imzaladı.