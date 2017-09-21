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OSB'ler Bafra'nın geleceğidir

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OSB'ler Bafra'nın geleceğidir
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB ile Sera OSB'nin ilçenin geleceğini inşa eden projeler olduğunu kaydetti

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB ile Sera OSB hakkında açıklamalarda bulunarak, "OSB'lerimiz Bafra'mızın geleceğidir. Çok önemli aşamalar kaydettik. Problemleri çözdük. Ciddi sonuçlar aldık. Bafra'mızın geleceğini kurduk. Tüm bunlar Bafra insanımızın birlik ve beraberliği, Bafra olarak biz büyük bir aileyiz anlayışımız ile gerçekleşti" dedi.

HEDEF 3 BİN İSTİHDAM
Belediye Başkanı Şahin, "Sonuçta 3 binden fazla insanımıza iş imkânı sağlayacağımız bu çalışmaların önemli bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bafra OSB'ye daha çok yatırımcı çekmek ve eksiklerin giderilmesi ile ilgili olarak bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreçte Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi'mizin açılışını yaptık. Bugün OSB'de 33 firmamıza 42 parsel tahsis edilmiş durumdadır. 24 tesis kurulmuştur. 6 tesis ise yatırım aşamasındadır. Bin civarında insanımız çalışmaktadır" diye konuştu.

Siyasi temsilcilere, protokol ve bürokrasiye, STK'lara teşekkür eden Şahin, "Her kesimce büyük emek ve katkı vardır. Her zaman dediğim gibi biz, Bafra olarak büyük bir aileyiz. Bu anlayışla devam ediyoruz. Herkes de bu anlayış içinde kenetlenmeye devam etmelidir. Çünkü bu anlayışla kazanan Bafra ve insanlarımız olmaktadır. Bunun dışına çıkmak Bafra'mıza ve insanlarımıza kötülük yapmak olur. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. N. Alper CABBAR

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