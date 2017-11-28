OSB'lere destek sürecek

Samsun Valisi Osman Kaymak, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı ile bölgeyi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)Yönetim Kurulu toplantısı, kurumun toplantı salonunda, OKA Dönem Başkanı Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bölgede yapılan ve yapılması planlanan projeler değerlendirildi.

Vali Kaymak, 18 milyon lira olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ve 10 milyon lira olan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı ile bölgeyi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

2018 YILI PLANLANDI

Toplantıda, OKA’nın ‘2018 yılı çalışma programı ve bütçesi’ taslaklarının görüşüleceğini dile getiren Vali Kaymak, “ Ayrıca, dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin teşvik ve destek uygulamaları ile yatırım destek ve tanıtım stratejileri ile 2018 yılı eylem planları ele alınacaktır "diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARIDA KATILDI

Toplantıya ayrıca Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Çorum Vali Vekili Azmi Yeşil, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu katıldı.