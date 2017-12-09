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Osbük Başkanı Kütükcü, Vali Su’yu Ziyaret Etti

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Osbük Başkanı Kütükcü, Vali Su’yu Ziyaret Etti
Akdeniz Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Mersin'de bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, beraberindeki sanayicilerle...

Akdeniz Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Mersin'de bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, beraberindeki sanayicilerle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Kütükcü ve beraberindeki heyeti Mersin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, birbirinden önemli organize sanayi bölgesi başkanlarının gerçekleştirecekleri toplantı ve ziyaretlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

OSBÜK Başkanı Kütükcü ve OSB başkanlarının Mersin'de gerçekleştirecekleri faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdikleri ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

Ziyarete, Mersin-Tarsus, Adana Hacı Sabancı, Antalya, Kocaeli-Gebze Güzeller, Kayseri OSB başkanlarının yanı sıra Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi başkanı ile İzmir-Torbalı OSB Müteşebbis Heyet Başkanı da katıldı.

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