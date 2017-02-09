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Oscar, Milas’ta Uyuşturucuya Geçit Vermedi

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Oscar, Milas’ta Uyuşturucuya Geçit Vermedi
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından Milas'ta uygulama yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından Milas'ta uygulama yapıldı. Uygulamaya katılan özel eğitimli uyuşturucu madde arama köpeği Oscar tarafından bir miktar uyuşturucu madde yakalandı.

KOM Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçenin İzmir yönündeki uygulama noktasında denetim yapıldı. Denetimlere özel eğitimli uyuşturucu madde arama dedektör köpeği Oscar da katıldı.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde arama dedektör köpeği Oscar ile arama yapıldı. Arama sırasında Oscar aracın torpido bölümü üzerinde yoğun tepki gösterdi.

Ekipler daha sonra aracın torpido bölümünde yaptığı detaylı aramada cd kutusu içerisinde saklanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramanın ardından araç sürücüsü E.E. hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Oscar, Milas’ta Uyuşturucuya Geçit Vermedi

Oscar, Milas’ta Uyuşturucuya Geçit Vermedi

Oscar, Milas’ta Uyuşturucuya Geçit Vermedi

Oscar, Milas’ta Uyuşturucuya Geçit Vermedi

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