Oscar'lar sahiplerini buldu. Gecede tarihi bir de skandal yaşandı. "En iyi film" ödülünün kazananı yanlış anons edildi.

Californiya'da Dolby Tiyatrosundaki 89'uncu Akademi Ödülleri gecesine La La Land damga vurdu. 14 dalda aday olan film, 6 ödül kazandı. Törende tarihi bir de skandal yaşandı. "En iyi film" önce La La Land olarak anons edildi, ardından ise ödülü Moonlight'ın kazandığı açıklandı. En İyi Erkek Oyuncu Casey Affleck, En İyi Kadın Oyuncu Emma Stone, En iyi yönetmen de La La Land'le Damien Chazelle oldu. İşte kazananlar:

En iyi film: Moonlight

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (La La Land)

En iyi erkek oyuncu: Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En iyi yönetmen : Damien Chazelle (La La Land)

En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea

En iyi uyarlama senaryo: Moonlight

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis (Fences)

En İyi Yabancı Film: The Salesman (İran)

En İyi Belgesel: O.J: Made in America

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad

En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them

En İyi Ses Kurgusu: Arrival

En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper

En İyi Animasyon Filmi: Zootopia

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets

En İyi Kısa Film: Sing

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Orijinal Şarkı: City Of Stars (La La Land)