Ösgür Suriye Ordusu, Ypg’nin Yönetimi Altındaki Demokratik Suriye Güçlerinden 7 Militanı Öldürdü

Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın doğu kısmında, YPG'nin yönetimindeki Demokratik Suriye Güçleri ile girdiği çatışmada, El Muhit ve El Guta köylerinde...

Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın doğu kısmında, YPG'nin yönetimindeki Demokratik Suriye Güçleri ile girdiği çatışmada, El Muhit ve El Guta köylerinde DSG'nin 7 militanını öldürdüğünü ve Suriye rejiminden iki askeri Feyha köyünde esir aldığını açıkladı.

Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'ın kalan kısmını DEAŞ'ten almak için ilerlemeye devam ederken, Suriye rejim güçlerinin araya girmesi sebebiyle ÖSO Suriye rejim güçleri ile çatışmaya girdi.

Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, Suriye Demokratik Güçleri ile girdiği çatışmadan sonra El Bab'ın doğu kısmında, Tel Turin, ve Gara köylerini de ele geçirdiğini duyurdu.