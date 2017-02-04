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Osman Gazi Köprüsü’nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Osman Gazi Köprüsü’nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Osman Gazi Köprüsü'nde yanlış yola girince geri manevra yapmaya çalışan otomobile başka bir otomobil çarptı.

Osman Gazi Köprüsü'nde yanlış yola girince geri manevra yapmaya çalışan otomobile başka bir otomobil çarptı. Yardım için duran otomobillere de başka araçların çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli-Yalova arasında bulunan Osman Gazi Köprüsü Dilovası kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası'ndan Yalova istikametine giden Ozan Ceylan(30) idaresindeki 34 DR 2512 plakalı otomobille yanlış yola girdi. Köprü üzerinde dinlenme tesislerine giden yolu kaçıran sürücü Ceylan, geri geri gelerek yola girmek istedi. Bu sırada hızla gelen ve savcı olduğu iddia edilen B.A. idaresindeki 34 VG 2966 plakalı otomobil, geri gelmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DR 2512 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak refüje çıktı.

Kaza yapan araçları görerek yardıma koşan 35 JP 869 ve 34 TJ 9371 plakalı otomobillere ise hızla gelen 34 AS 5956 plakalı başka bir panelvan araç çarptı. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan ilk iki araçtaki yaralıları çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. geri gelmeye çalışan 34 DR 2512 plakalı otomobilde sıkışan Refik Ceylan'ın(55) ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yardım için duran 35 JP 869 plakalı otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu ise araçta bulunan A.Ç. ve İ.Ç. (7) adlı iki çocuğun da yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza da hayatını kaybeden Refik Ceylan'ın cesedi ise cenaze aracıyla Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen Osman Gazi Köprüsü Dilovası kesiminde polis ekipleri, hızla gelen araçların başka kazaya neden olmaması için sürekli uyarılarda bulundu. Köprüde aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla yeniden normale dönerken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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