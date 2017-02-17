Osman Özköylü davasını kazandı

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye, Adana Demirspor'un 276 bin 916 TL ödemesine karar verdi.

Teknik Direktör Osman Özköylü ile daha önce görev yaptığı Adana Demirspor Kulübü arasındaki uyuşmazlıkla ilgili karar verildi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Adana Demirspor'un eski Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye 276 bin 916.67 TL ödemesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Teknik adam Osman Özköylü'nün Adana Demirspor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.09.2016 tarih ve E.2016/229-K2016/392 sayılı kararına itiraçı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan 500 bin TL cezai şart alacağından yüzde 50 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak; cezai art alacağının 250 bin olarak düzeltilmesi suretiyle davacının alacağının 276 bin 916.67 TL olarak tespitine oybirliği ile karar verildi" ifadeleri yer aldı.