Osman Özköylü'nün cezası kalktı

Samsunspor Kulübü'nün Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi. Disiplin kurulu tarafından Teknik Direktör Osman Özköylü'ye verilen 3 maçlık ceza kaldırıldı

Samsunspor Kulübü, Sivasspor maçı sonrası hakemle ilgili sözlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza alan Osman Özköylü'nün bu cezasına itiraz etti. Tahkim Kurulu yapılan itirazı kabul ederek şu kararı verdi: "Samsun Spor Kulübü'nün, kulüp teknik sorumlusu Osman Özköylü hakkındaki PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/680 - K.2016-2017/800 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Samsun Spor Kulübü kulüp teknik sorumlusu Osman Özköylü'nün itirazının kabulü ile Samsun Spor Kulübü kulüp teknik sorumlusu Osman Özköylü hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği karar verildi.