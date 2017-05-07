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Osman Zolan, Tecrübelerini Kuyucak Myo Öğrencileriyle Paylaştı

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Osman Zolan, Tecrübelerini Kuyucak Myo Öğrencileriyle Paylaştı
Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksek Okulunda (MYO) düzenlenen "Zirve" söyleşilerinin ikincisine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman...

Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksek Okulunda (MYO) düzenlenen "Zirve" söyleşilerinin ikincisine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konuk oldu.

Kuyucak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün açılış konuşmaları ile başlayan "Büyükşehir Olmak, Büyük Şehir Olmak" konulu söyleşide Başkan Zolan Büyükşehir Yasasının avantajlarını, uygulama biçimlerini, belediyeciliği Denizli'den örnekler vererek ayrıntısıyla masaya yatırdı. Yerel yönetimler programı öğrencilerinin Başkan Zolan'ı ilgiyle dinlediği söyleşide, öğrenciler Başkan Zolan'a belediyecilikle ilgili sorular yöneltti.

Belediyenin günün yirmi dört saati hizmet veren, vatandaşa doğumundan ölümüne hatta ölüm sonrasında da hizmet götüren bir kurum olarak ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan,"Verdiğin sözü tut, tutacağın doğru sözler ver ve milletin emaneti olan belediyeye sahip çık" felsefesiyle çalıştıklarını belirtti. Belediyelerin verdikleri hizmetler ve görev alanları nedeniyle devletin küçük bir örneği gibi çalıştığını anlatan Başkan Zolan, sanattan spora, altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal yardımdan cenaze işlerine kadar pek çok alanda tüm mahalle ve ilçelere adil davranarak hizmet ettiklerini ve bu şekilde büyük şehir olduklarını ifade etti. Yerel yönetimlerin halka en yakın birim olarak hem çok güzel hem de çok zor bir iş yaptığını vurgulayan Başkan, Büyükşehir Yasası'nın şehirlerdeki parçalı ve düzensiz yapıyı bütün hale getirerek karışıklığa son verdiğini ve ilçeler ile mahalleler arasında standart uygulamalar getirdiğini belirtti.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Zolan, konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Öğrencilere, iletişim kurdukları kişilerle göz teması kurmalarını, karşılarındaki insanı iyi dinlemelerini, kimseyi yok saymadan ve insanların kişiliklerini ezmeden konuşmalarını öneren Başkan Zolan, halkla ilişkilerin bu temel üzerinde yükseldiğini belirtti. Oldukça keyifli geçen zaman zaman alkışlarla coşkusu artan söyleşi sonunda Başkan Osman Zolan'a hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi. Söyleşi Zolan'ın öğrencilerle öz çekim yapmasıyla son buldu.

Kuyucak Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu, Kuyucak MYO akademik, idari personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Osman Zolan, Tecrübelerini Kuyucak Myo Öğrencileriyle Paylaştı

Osman Zolan, Tecrübelerini Kuyucak Myo Öğrencileriyle Paylaştı

Osman Zolan, Tecrübelerini Kuyucak Myo Öğrencileriyle Paylaştı

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